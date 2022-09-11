Yetenekli yüzücüler Fit Plus’ta buluştu

Gazimağusa’nın en önemli spor alanlarından Fit Plus Viapark yüzme havuzu önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Güçver Su Sporları Kulübü 2022 kursiyer yarışları ve sertifika töreni, NorthernLand Grup bünyesindeki Fit Plus Viapark yüzme havuzunda yer aldı.

Yarışma ve törene ilgi yoğundu. Yüksek bir katılımla gerçekleşen faaliyette, özellikle çocukların coşkusu öne çıktı, aileler onların yetenekleri ile gururlandı.

Güçver Su Sporları Kulübü yetkilileri, kalabalık bir yarışa ev sahipliği yapan ViaPark FitPlus’a teşekkür etti.

Güçver Su Sporları Kulübü bünyesinde 2022 yaz dönemi kurslarına katılan çocukların performansları test edilirken, katılımcılara üst düzey bir organizasyonla eğlenme fırsatı da sunuldu.

Mağusa’daki sportif etkinliklerine sık sık ev sahipliği yapan FitPlus ekibi, önemli bir organizasyonu daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

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11/09/2022 14:30