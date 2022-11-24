Yeterli ve dengeli beslenmemek ruhsal gelişimi etkiliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, yeterli ve dengeli beslenmeyen gençlerde fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişim açısından gerilik ve bağışıklık sisteminde bozulmaların meydana geldiğini bildirdi.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, İGÜ, öğrencilerini sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal birçok etkinlikle buluşturarak hem öğrenmelerini hem de sosyalleşmelerini sağlıyor.

Gelişim Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen İGÜ Coffee Talks etkinliğinde bu hafta öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram ile "Beslenmenin Önemi" konusunu ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, beslenmenin, "sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için vücudun ihtiyacı olan temel besin maddelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde alınması" anlamına geldiğini belirterek, yeterli ve dengeli bir besin tüketimi olmadığında enerji eksikliği ve dokuların yenilenmemesi nedeniyle yetersiz beslenme durumunun ortaya çıktığını bildirdi.

Bayram, "Vücudun ihtiyaç duyduğundan daha fazla besin alınması durumunda ise fazla olarak alınan her besin yağ olarak depolandığından sağlık açısından tehlikeli hale gelir ki bu durum da dengesiz beslenme olarak tanımlanır. Dengesiz beslenme sonucunda insanların sağlıklarında bozulmalar meydana gelebilir." ifadelerini kullandı.

- "En kötü beslenen kesim gençler"

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin bir diğer ve önemli nedeninin toplumda yaygınlaşan kolay hazırlanabilme özelliğine sahip endüstriyel besinlerin tüketimi olduğunu aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Bilimsel çalışmalar genellikle en kötü beslenen kesim olan gençlerimizin beslenmesine çok dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Beyin gelişimi 25 yaşına kadar devam ettiği için sağlıklı beslenme özellikle gençlerin vücut ve beyin sağlığı açısından çok daha önemli. Yeterli ve dengeli beslenmeyen gençlerde fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişim açısından gerilik ve bağışıklık sisteminde bozulmalar meydana geliyor. Ayrıca, obezite yeterli ve dengeli beslenmemenin en büyük sorunu olup beraberinde birçok hastalık riskini getiriyor."

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24/11/2022 12:22