Yeterlik Sınavları, Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı Geçici sonuçları açıklandı

Kamu Hizmeti Komisyonu, hafta sonu gerçekleştirilen sınavların geçici sonuçlarının açıklandığını, kesin sonuçların üç (3) iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası kesinleşeceğini açıkladı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada; 2023 Kamu Görevlileri ve Kamu Sağlık Çalışanları Sınav Tüzüğü’nün 6.(1). maddesi gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen Yeterlik Sınavları, yine aynı tüzüğün 6.(4) maddesi gereğince yılda bir kez yapılması öngörülen Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nün 5.(1) maddesi gereğince bu yıl ilki yapılan Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı'nın hafta sonu yapılarak, tamamlandığını bildirdi.

Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Lefkoşa Türk Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen ve toplamda 8 bin 467 kişinin başvuru yapmış olmasına rağmen 7 bin 543 kişinin girmiş olduğu sınavlarda katılım oranının % 89 olarak gerçekleştiğini ifade eden Köseoğlu, "Kamu Hizmeti Komisyonu hafta sonu gerçekleşen ve katılım sayısının bu denli yüksek olduğu sınavlarla da kendi tarihinde bir ilke imza atmıştır." dedi.

Köseoğlu sınavlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"27 Temmuz 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen ve 1056 kişinin katıldığı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında başarı oranı % 15, en yüksek not 97, aynı gün gerçekleştirilen ve 2288 kişinin katıldığı Öğretmenlik Ön Giriş Sınavında ise başarı oranı % 74, en yüksek not 100 olmuştur. 28 Temmuz 2024 Pazar günü gerçekleştirilen ve 163 kişinin katıldığı Üst Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı % 38, en yüksek not 94, 1860 kişinin katıldığı Orta Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı % 55, en yüksek not 96, 2176 kişinin katıldığı Alt Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı ise % 71, en yüksek not 100 olmuştur.

Yapılan sınavlar sonrası resmi web sayfamızdan (khk.gov.ct.tr) açıklanan sonuçlar geçici sonuçlar olup, kesin sonuçlar üç (3) iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası kesinleştirilecektir. Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından dağıtılmaya başlanacaktır.

Adaylar, basınımız ve tüm ilgililer sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait resmi web sayfamızdan (khk.gov.ct.tr) ulaşabilir”.

