Yeterlik sınavları ve Yabancı Dil sınav sonuçları açıklandı

Üst, Orta, Alt ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı 14 ve 15 Ocak 2023 (bugün) tarihlerinde yapılıp tamamlandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından yapılan açıklamaya göre sınav detayları şöyle:

165 kişinin başvurduğu Üst Düzey Yeterlik sınavına 133 kişi katıldı, başarı oranı yüzde 13,53 oldu. Sınavda 82 puan ile Hukuk, 74 puan ile Tıp ve 72 puan ile Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun üç kadın sonuç listesinde ilk üç sırada yer aldı.

1398 kişinin başvurduğu Orta Düzey Yeterlik Sınavına 1248 kişi katıldı, başarı oranı yüzde 26,28 oldu. Sınavda 92 puan ile Psikoloji, 86 puan ile Mekatronik ve Robotik Sistemler Mühendisliği ve yine 86 puan ile Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun olan iki kadın ve bir erkek sonuç listesinde ilk üç sırada yer aldı.

Alt Düzey Yeterlik Sınavına ise 1160 kişi başvurdu ve 1040 kişi sınava katıldı. Başarı oranı yüzde 37,9 oldu. Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavına 18 kişi katıldı, başarı oranı yüzde 44.4 oldu.

585 kişinin başvurduğu Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına 487 kişi katıldı ve başarı oranı yüzde 10.27 oldu. Sınavlara toplamda 2926 kişi katıldı.

Yapılan açıklamada, tüm sınavların ardından sınav sonuçlarının khk.gov.ct.tr adresli web sitesinden duyurulduğu vugulandı.

Her iki günde yapılan sınavlar sonrasında khk.gov.ct.tr adresli web sayfasından açıklanan sonuçların geçici sonuçlar olup, sonuçların, 3 iş günü itiraz süresi sonrasında yapılan tüm itirazlar değerlendirilip kesinleştirileceği kaydedildi. Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgelerinin sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verileceği bildirildi.

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15/01/2023 18:58