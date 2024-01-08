Yeterlik sınavlarında ilk üç dereceyi alanlara 'Üstün başarı belgesi' verildi

16 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilen Üst Düzey ile Alt Düzey ve 17 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Orta Düzey ile Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavları sonucunda ilk üç dereceye giren 16 adaya “Üstün Başarı Belgesi” 8 Ocak 2024 tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonunda düzenlenen bir etkinlikle takdim edilmiştir.

Üst Düzey Yeterlik Sınavında ilk üçe giren adayların puanları 88, 84 ve 82 şeklinde sıralanırken, Orta Düzeyde ilk üçe giren adayların puanları 76, 74 ve 72 şeklinde sıralanmıştır. Alt Düzey Yeterlik Sınavında ise ilk sırayı 92 puan ile bir aday alırken, ikinci sırada yer alan iki adayın 88 ve yedi adayın ise 86 puan alarak üçüncü sırada yer aldığı belirtilmiştir.

Etkinlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu ve Komisyon Üyeleri yanında Üst Kademe Yöneticileri de hazır bulunmuştur.

Ömer A. Köseoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada ilk kez 31 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek üçüncü kez düzenlenen bu etkinlikte başarılı adaylarla birlikte olmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, dereceye giren adayların başarısının vurgulanmasına ve takdir edilmesine büyük önem verdiklerini ekleyen Başkan Köseoğlu, bugün burada kendilerine takdim edilen üstün başarı belgelerinin, bundan sonra girecekleri ilk atama sınavlarında da kendilerini teşvik ve motive etmesini arzuladığını belirtmiştir.

Öte yandan 16 ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Üst Düzey, Orta Düzey, Alt Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarında başarı gösteren tüm adayların, Yeterlik Belgelerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı giriş katı – müracaat bölümünden şahsen kendilerinin, birinci dereceden yakınlarının ya da yetkilendirdikleri bir kişi vasıtası ile alabilecekleri açıklanmıştır.