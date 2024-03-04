Yetersiz beslenmenin yeni adı: Obezite

Dünyada 159 milyonu çocuk yaklaşık 1 milyar insan onez. Uzmanlara göre obezite, dünyanın yeni 'yetersiz beslenme' sorunu.

Saygın bilim dergisi Lancet’te yayınlanan son araştırmaya göre dünyada 879 milyon yetişkin ile 159 milyon çocuk ve ergene obezite teşhisi konuldu. Gençler arasındaki obezite oranları 1990-2022 arasında küresel olarak dört katına çıktı. Yetişkinlerdeki oran ise iki kat arttı. Kadınlarda iki kat, erkeklerde üç kat artış yaşandı. Obezite yaygınlığının en yüksek olduğu yerlerde Tonga, Amerikan Samoası, Polinezya ve Mikronezya, Cook Adaları ve Niue öne çıkıyor. 30 yıl önce açlık yüzünden yaşanan zamansız ölümlerin, bu kez obezite yüzünden yaşanma riski arttı.

ÇOCUKLAR TEHLİKEDE

2022’de dünya ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde obezite oranları, kız ve erkek çocuklarda zayıflık oranlarından daha yüksek kaydedildi. Uzmanlara göre bu sonuç, obezitenin artık birçok ülkede en yaygın yetersiz beslenme biçimi olduğu anlamına geliyor. Zira obezitenin, besin değeri düşük fazla kalorili gıdalar nedeniyle tetiklendiği biliniyor. Uzmanlar, “Obezite insanın tüm organ sistemlerini etkiliyor. Tip 2 diyabet, kanser, ruh sağlığı sorunları riskini artırarak daha kısa ve mutsuz bir yaşama yol açabilir” diyerek uyardı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ABD’de fazla kilolu ve obez oranı yüzde 67.9.