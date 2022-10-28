“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makine Mühendisleri Odası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın araç muayene istasyonlarının ilgili açıklamalarına işaret ederek, Arıklı’yı ülkenin teknik kapasitesi olan mühendislerinden istifade etmeye çağırdı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makine Mühendisleri Odası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın araç satıcılarının en büyük sorunu olarak yeni araçların muayenesinin sadece Lefkoşa’da yapılmasını gösterdiği ve beş ilçeye araç muayene istasyonlarının kurulması için çalışma başlattıklarını duyurduğu açıklamana yanıt verdi. Oda, Bakan Arıklı’nın gerekçesi ile Araç Muayene İstasyonlarının alakası olmadığını savundu

Oda Başkanı Ayer Yarkıner tarafından yapılan yazılı açıklamada, Araç Muayene İstasyonlarının trafikteki tekerlekli araçların belirlenen güvenlik standartlarına, kapasiteye ve boyutlara uygunluğunun teyidi için olduğu belirtildi.

- “Yetersiz vukufiyetten dolayı ülkeye zarar vereceksiniz”

KKTC’deki Araç Muayene İstasyonlarının trafik konusundaki mevcut mevzuata istinaden ülkenin en şaibesiz hizmet veren birimi olduğunun belirtildiği açıklamada, Bakan Arıklı’nın “yetersiz vukufiyetten dolayı” ülkeye zarar vereceği savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Araçların 96-107 noktada muayeneleri yapılacak ve sorun giderilecek derken hangi noktalarda hangi sorunlar giderileceği ve sorunların ne olduğu hususunda Bakanlığınızın teknik vukufiyetinden de emin değiliz.

Sayın Bakan, KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak 2018–2020 yılları arasında AB ve Türkiye mevcut regülasyonları incelenerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu regülasyonlar belirlenmiş, Türkçelenmiş olarak Bakanlığınıza verilmiştir. Hâlihazırda trafikteki M2 – M3, N2 - N3 sınıfı araçlar (insan ve yük taşıyan araçlar) mevcut yasal mevzuatlarınıza uygun değildir. Mevcut Muayene İstasyonları bu nedenle yetersizdir. Bu mevzuatların düzeltilmesi de Sayın Kemal Bağzıbağlı’nın başkanlığında yapılmıştır. O çalışmadan neden istifade etmiyorsunuz? (Not:Türkiye’deki Trafik Mevzuatı ile AB Regülasyonları % 97 oranında aynıdır)

Bu ülkenin Bakanı olarak ülkenin teknik kapasitesi olan mühendislerden istifade etmeden asla başarılı olamazsınız. Zaten bu başarısızlık konusunda da KIB-TEK’te yeterli tecrübeniz var. KTMMOB Makine Mühendisleri Odası olarak mesleki alanımızda ve kamusal sorumluluğumuzda olan kamusal varlıkların har vurup harman savrulmasını önlemek için sarsılmadan mücadele edeceğiz.”

- “Araç Muayene İstasyonlarının Polis Genel Müdürlüğü bünyesinden alınmasına müsaade etmeyiniz”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da Araç Muayene İstasyonlarının Polis Genel Müdürlüğü bünyesinden alınmasına müsaade etmemeye çağırıldığı açıklamada, bu istasyonların kamusal görev yerine getirdiği belirtilerek, “Ülkemizde siyasilerin bu ve benzeri faaliyetleri maalesef sorunu çözmek yerine yeni rant kaynaklarının yaratılmasına yöneliktir” denildi.

Açıklamada, “Sorun ülke trafik mevzuatının İngiliz dönemine ait bir mevzuat olması, trafikteki araçların sahip olması gereken güvenlik, kapasite ve boyutların mevcut mevzuatta yer almaması ve mevzuat ile trafik unsurlarının doku uyuşmazlığıdır. Trafik güvenlik mevzuatlarını çağdaş seviyeye çıkarmak ve mevcut Muayene İstasyonlarını da personel, teknik teçhizat kadrolarını da bu çağdaş denetimleri yapabilecek hale getirmektir. Bu maksatla ihtiyaç duyulacak teknik bilgi ve mühendislik hizmeti Odamız tarafından hiçbir beklenti olmadan verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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28/10/2022 13:34