Yetişkinler Atölyesi 'Kakistokrasi' oyunuyla yeniden sahnede

ads ads ads ads
08/09/2023

ads
Yetişkinler Atölyesi 'Kakistokrasi' oyunuyla yeniden sahnede

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu geçmiş haftalarda sahnelediği “Parkta Güzel Bir Gün” oyununa bir müddet ara verdikten sonra tekrardan “Kakistokrasi” oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan verilen bilgiye göre; Cem Aykut’un yazıp, yönettiği koltuklardan sahneye çıkan Yetişkinler Atölyesi amatör oyuncularımızın sahnelediği “Kakistokrasi” oyunu 14 Eylül’den itibaren her Perşembe Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek.

Oyunda, pandemide yaşanan durumlar, Devlet’in pandemiye olan tavrı, ev halleri, eğitim, iş, tiyatro’nun pandemiyle mücadelesi anlatılmaktadır. Bir yanda ölümler, bir yanda umursamazlar, diğer yanda endişeliler. İnsan halleri.. Kısacası yaşamın ta kendisini anlatan bir ülke komedisi Kakistokrasi.. 14 Eylül, 21 Eylül, 28 Eylül tarihlerinde sahnelenecek olan oyunun biletleri, www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden satılmaktadır.

08/09/2023 11:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Yetişkinler Atölyesi, Kakistokrasi, oyun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.