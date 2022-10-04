Yetişkinlere yönelik sertifikalı İngilizce kursuna kayıtlar başladı

Girne Belediyesi ve Final Üniversitesi iş birliğinde yetişkinlere yönelik sertifikalı İngilizce kurslarına 13 Ekim’e kadar başvuru kabul edilecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Final Üniversitesi kampüsünde, 10 hafta 60 saat sürecek kursun ücreti 800 TL olacak. Kursa katılmak isteyenler için 14 Ekim’de Final Üniversitesi’nde seviye tespit sınavı yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen, bölge halkı tarafından ilgi gören kursların beşinci etabının gerçekleştiğini aktardı.

Öte yandan, bu dönem yine üniversite iş birliğinde İlkyardım (16 saat), Ebru (12 saat), Linol Baskı (15 saat) kursları da düzenleniyor.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi programı kapsamında düzenlenen kurslara kayıt yaptırmak ya da bu kurslarla ilgili bilgi almak isteyenler 0 (392) 815 15 08 ve 0539 112 63 63 numaralı telefonlara ulaşabilecek.

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04/10/2022 12:24