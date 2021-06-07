Yetişkinlerin yarısı iki doz aşı oldu: ABD’de yeni vakaların dörtte biri çocuk

ABD’de uygulanan aşı dozu 300 milyonu aşarken birçok eyalette maske yasağının kalkmasıyla normalleşme süreci hızla ilerliyor.



Yetişkinlerin yarısından fazlasının iki doz, her 3 kişiden ikisinin ise en az bir doz aşı olduğu ülkede uzmanlar, aşılanmamış çocuklara dikkat çekiyor.



Houston'daki Baylor College of Medicine'de tıbbi direktör yardımcısı Dr. Richina Bicette, çocukların şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu açıkladı.

‘VİRÜS TOPLUMDA SAVUNMASIZ BİR KONAKÇI ARIYOR’



Bicette, "Yetişkinler aşılandıkça ve virüse karşı daha koruma ve bağışıklık kazandıkça, virüs toplumda savunmasız bir konakçı arıyor ve pediyatrik hastalar bu tanıma uyuyor" dedi.



Konu ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, 2021'in ilk üç ayında büyük çoğunluğu Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 12 ila 17 yaş arasındaki 200'den fazla genci inceledi.

Raporda, gençlerde ölüm görülmemesine rağmen, yaklaşık üçte birinin yoğun bakım ünitelerine kabul edildiği ve kabaca yüzde 5’inin entübe edildiği bildirildi.



AŞI 12 YAŞ ALTI İÇİN İNCELENECEK



ABD’de 12 yaş ve üzeri gençlerin aşı olması onaylanırken Gıda ve ilaç Dairesi’nin (FDA) önümüzdeki Perşembe günü 12 yaşın altındaki çocuklar için aşı onayını görüşeceği bildirildi.

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07/06/2021 14:18