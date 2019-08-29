Yetki Başkan Sapsızoğlu’nda

KKTC Cimnastik Federasyonunun mahkeme kararıyla faaliyetlerinin durdurulması sonrası yapılan genişletilmiş toplantıda Başkan Hasan Sapsızoğlu, yasal süreci takip etmek için yetkili olarak görevlendirildi

KKTC Cimnastik Federasyonunun mahkeme kararıyla faaliyetlerinin durdurulması sonrası Yönetim Kurulu ve federasyona bağlı kulüpler genişletilmiş toplantı yaptı.

Toplantı sonucu yasal sürecin takibini yapmak üzere Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nu yetkili isim olarak görevlendirdi.

Oy birliği ile alınan karar sonrası açıklama yapan Başkan Sapsızoğlu, bu sürecin camiada büyük bir kenetleme oluşturduğunu söyledi. Sapsızoğlu, bu sorunların üstesinden gelinmesi için çözüm üretme gayretinden dolayı Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Dış İlişkiler sorumlusu Sertaç Bozatlı ve Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Sapsızoğlu, bu süreçte çocukların yara almadan çalışmaların devam edeceğini, ellerini taşın altına koyup bu karanlık dönemi atlatarak, federasyonu hak ettiği şeffaf bir yönetime kavuşturmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Dünya Şampiyonasına katılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye’de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasına katılmak üzere bugün Türkiye’ye gidecek.

Türkiye’ye kendi imkanları ile gidecek olan başkan Hasan Sapsızoğlu, Dünya Şampiyonasını izleyerek tecrübe edinmeyi hedefliyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ile de bir arala gelecek olan Hasan Sapsızoğlu, KKTC cimnastiğini ileriye taşıma adına neler yapılabileceğinin görüşüleceği toplantıda, Türkiye Cimnastik Federasyonu ikili ilişkileri de geliştirmeyi hedefleyecek. Hasan Sapsızoğlu, KKTC Cimnastik Federasyonunu güçlendirme konusunu da Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ile görüşecek.