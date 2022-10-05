Yetkililer görmüyor mu?

Ülkemizde kırılanı tamir etmek, bozulanı düzeltmek konusunda her zaman sınıfta kalıyoruz. Lefkoşa-Girne anayolunda foto muhabirimizin deklanşörüne yansıyan görüntülerde, birçok noktadaki çelik bariyerler, kazalar nedeniyle hasar görmüş durumda…

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05/10/2022

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Yetkililer görmüyor mu?

Özel Haber

Ülkemizdeki yollarda meydana gelen kazalarda hasar alan bariyerler, olduğu gibi duruyor.

Lefkoşa-Girne anayolunda foto muhabirimizin deklanşörüne yansıyan görüntülerde, birçok noktadaki çelik bariyerler, kazalar nedeniyle hasar görmüş durumda…

Sürücüler, bariyerlerin en kısa sürede onarılması gerektiğini ifade ediyor.

Fotoğraflar: Haber Kıbrıs

 

05/10/2022 21:56
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TAGS: Yetkililer görmüyor mu?
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