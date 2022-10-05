Yetkililer görmüyor mu?
Ülkemizde kırılanı tamir etmek, bozulanı düzeltmek konusunda her zaman sınıfta kalıyoruz. Lefkoşa-Girne anayolunda foto muhabirimizin deklanşörüne yansıyan görüntülerde, birçok noktadaki çelik bariyerler, kazalar nedeniyle hasar görmüş durumda…
05/10/2022
Özel Haber
Ülkemizdeki yollarda meydana gelen kazalarda hasar alan bariyerler, olduğu gibi duruyor.
Lefkoşa-Girne anayolunda foto muhabirimizin deklanşörüne yansıyan görüntülerde, birçok noktadaki çelik bariyerler, kazalar nedeniyle hasar görmüş durumda…
Sürücüler, bariyerlerin en kısa sürede onarılması gerektiğini ifade ediyor.
Fotoğraflar: Haber Kıbrıs