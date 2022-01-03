Yetkililer uyardı: Kediniz evi yakabilir

Güney Kore'de son yıllarda kedilerin başlattığı çok sayıda yangın vakası yaşanması üzerine yetkililer, “Kediniz evinizi yakabilir” uyarısında bulundu.

Korea Herald gazetesine konuşan itfaiye görevlisi Chung Gyo-chul, kediler tarafından başlatılan yangın olaylarında son dönemde artış yaşandığını belirtti.

Habere göre halka kedilere dikkat etme çağrısı yapılırken, yanıcı malzemelerin ocağın ya da ısıtıcının yanına bırakılmaması da tavsiye edildi.

Başkent Seul'deki Büyükşehir İtfaiye ve Felaket Merkezi verilerine göre, ülkede son üç yılda 100'den fazla yangın kediler tarafından çıkarıldı. Bu vakalarda kedilerin, genelde sahipleri evde değilken patileriyle elektrikli ısıtıcı ve diğer cihazları çalıştırarak yangına yol açtığı belirtiliyor.

Bu olaylarda 4 kişinin yaralandığı, ancak kedilerin zarar görmediği kaydediliyor.

Evde beslenen hayvanların çıkardığı yangınlar, sadece Güney Kore'nin yaşadığı bir sorun değil. ABD'de de her yıl evlerde meydana gelen yaklaşık 1000 yangının ev hayvanları tarafından çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Öte yandan kediler yangın vakalarında kahraman da olabiliyor. Kanada'da 2017'de bir kedi, evde çıkan yangın sonrası uyuyan sahiplerini uyandırarak ev halkının hayatını kurtarmıştı.

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03/01/2022 14:26