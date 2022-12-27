Yetkisiz yetkililer hiç tüketiciden yana olmadı

YETKİSİZ YETKİLİLER HİÇ TÜKETİCİDEN YANA OLMADI. NE DENETİM VAR, NE YAPTIRIM... HERKES KENDİNİ DÜŞÜNÜYOR

İLAÇ PİYASASINDA CİDDİ BİR FİYAT ARTIŞINA RAĞMEN, VATANDAŞ İLACA ULAŞAMIYOR. SADECE ECZANELERDE DEĞİL DEVLETTE DE OLMASI GEREKEN İLAÇLAR YOK, OLAN DA ÇOK PAHALI

Bu ülkede, vatandaş her şeyi iki defa ödüyor, ama hizmet de alamıyor. Ötesi, parası olanlar da çoğu alanda hizmete ulaşamıyor, gariban ne desin… Buna en güzel örnek de son dönemlerde ilaç. İlaca yapılan zammın, ülkemize yansıması yüzde 90’ları buluyor

Buna rağmen, ülkedeki eczacılar, toplanıp Türkiye Büyükelçiliği’ne gidiyor, “ilaç bulmamıza yardım edin” diyor. Vatandaş zamdan geçti, bulsa ilaç alacak, para var, ilaç yok. Kısacası, “girişim yaptık, ilaç bulduk” işi tam da öyle değil. Bu konuda

Yani şöyle düşünün, belediyenize her türlü vergiyi verirsiniz ama, temizliğinizi de kendiniz yaparsınız. Seyrüsefer ödersiniz ama yollar bozuk, vergi ödersiniz ama özel okula muhtaç olursunuz, sosyal sigortanız bir tamamdır ama sağlık için özele servet ödersiniz…

Mesela paranız var, elektrik faturalarınızı bir tamam ödüyorsunuz ama elektrik kesintileri bir türlü bitmiyor. Devlet sizden alıyor, hizmet alanlarına değil, bol keseden istihdama, sözleşmeli torpilli partililerine, hiçbir şey danışılmayan danışmanlarına aktarıyor

Sandığa yansıyan sonuçlar az çok belli oldu. Hikaye netleşti, bir seçim sürecinin daha sonuna geldik. Kimileri çok sevindi, kimileri çok üzüldü. Kimi halen daha kazanırken, neyi kaybettiğinin farkında değil, kimisi de neyi kazandığının. Olsun, yaşayarak öğrenecekler

Sandığa yansıyan sonuçlara göre, partilerin oy dağılımı aynen şöyle:

UBP %35.8

CTP % 35.4

TDP %12.8

DP %7.2

YDP %5.7

HP % 1.8

Bağ. Yolu %1.3

18 belediye başkanlığının 7’sini CTP almış; 3 bağımsız aday kazanmış, biri ittifak destekli… Başkent Lefkoşa’da halkın koalisyonu ile TDP adayı kazanmış; zaten Tatlısu DP’li Hayri Orçan’a tapulanmış, hakkını veriyor. Geriye kalan 6 belediye başkanı da UBP’den…

Peki, 220 belediye meclis üyeliğini siyasi partiler kendi aralarında nasıl bölüşmüş, ona da bakalım:

UBP= 90 Meclis üyesi.

CTP = 87 Meclis üyesi.

DP= 15 Meclis üyesi.

TDP= 13 Meclis üyesi.

YDP= 13 Meclis üyesi.

HP= 2 Meclis üyesi.

Hayatın her alanında yükselen gıda tüketim maddelerinin fiyatları aşağıya düşmedi. Sterlin yükseliyor, Euro yükseliyor, Dolar yükseliyor, fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. Herkes kendi açısından “neden haklı olduğunu” anlatıyor Başbakan sadece çağrı yapıyor: Fiyatları düşürün

Büyük bir kriz ile karşı karşıyayız. Söylerken hiç de mutlu değilim. Ama gelen tehlikeyi de görüyorum. Bu birkaç gün sevinçle, keyifle geçecek. Günün sonunda vatandaş kendi sorunları ile baş başa kalacak. O zaman anlayacağız Hanya’yı da Konya’yı da…

Derdimiz, memleket, hasretimiz yaşanacak güzel günler. Oysa biz yapayalnızız, sorunlarımızı da kendimiz çözmek zorundayız. Kimseden medet ummadan, yıkılan bu düzeni doğru inşa etmek siyasetin. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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27/12/2022 08:17