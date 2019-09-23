Yiğido, Fırtına'yı 90+6'da yıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 90+6'da yediği golle deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin 2 şutu direkten dönerken Trabzonspor, 80. dakikada Sörloth ile penaltı atışından yararlanamadı.

Süper Lig'de 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılamada konuk Trabzonspor, Avdijaj'ın 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor, 42. dakikada Fernando ile eşitliği yakaladı: 1-1 Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, VAR incelemesi sonrası 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltı için 80. dakikada topun başına gelen, Sörloth meşin yuvarlağı dışarı attı ve takımı adına büyük bir fırsat kaçırdı.

Ev sahibi Sivasspor, 90+6'da Uğur Çiftçi ile 2-1 öne geçirdi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 8'e çıkardı. Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 5'e çıkan ve ligde ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 6 puanda kaldı.

23/09/2019 22:46