Yiğido, Fırtına'yı 90+6'da yıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 90+6'da yediği golle deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin 2 şutu direkten dönerken Trabzonspor, 80. dakikada Sörloth ile penaltı atışından yararlanamadı. Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Sahadan 2-1 yenik ayrılan bordo-mavili ekip, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılamada konuk Trabzonspor, henüz 3. dakikada Avdijaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor, 42. dakikada Fernando ile eşitliği yakaladı. Soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. Bordo-mavili ekip, VAR incelemesi sonrası 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltı için 80. dakikada topun başına gelen, Sörloth meşin yuvarlağı dışarı attı ve takımı adına büyük bir fırsat kaçırdı. İki topu direkten dönen ev sahibi Sivasspor, aradığı golü 90+6'da Uğur Çiftçi ile buldu.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 8'e çıkardı. Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 5'e çıkan ve ligde ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 6 puanda kaldı.

24/09/2019 10:06