Yiğitcan hedefe kilitlendi

Akdeniz oyunlarında yarışmak için İspanya’nın Tarragona şehrinde bulunan sprinterimiz Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre piste çıkmak için yarış saatini bekliyor. 200 metrede kota boşluğu oluştuğundan dolayı sprintler koordinatörü Aydın Çetin ve antrenör Celal Keleş, Yiğitcan’ın yarışması noktasında fikir birliğine vardı. Bunun sonucunda Türkiye Atletizm Federasyonu Hekimoğlu’nun yarışması için organizasyona 200 metre akreditasyon başvurusunu yaptı ve olumlu yanıt aldı. Böylece milli atletimiz KKTC saati ile 21.25’de piste çıkacak. Kulvarda yarışacak Hekimoğlu’nun finale kalması durumunda finali 29 Haziran’da koşacak.

Kaynak: BRT