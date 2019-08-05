Yiğitcan Hekimoğlu gümüşe koştu

Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Yiğitcan Hekimoğlu 200 metrede Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu 200 metrede elde ettiği 21.19’luk derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonluğu sadece 1 salise ile kaçıran ve elde ettiği Türkiye ikinciliği ile gümüş madalyanın sahibi olan Yiğitcan bir kez daha ülke olarak bizi gururlandırdı. Organizasyonun ilk gününde 100 metre branşında da yarışan Yiğitcan 10.62 ile dördüncü oldu.

KAYNAK: BRTK