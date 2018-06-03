Yiğitcan Hekimoğlu şampiyonada altın madalyayı kaptı

Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş Akdeniz oyunları ve Avrupa şampiyonası hedefine yönelik Türkiye Milli takımıyla katıldığı Romanya şampiyonasında adeta uçtu.

Aynı zamanda İspanyada yapılacak olan Akdeniz Oyunları Seçmesi niteliğini de taşıyan yarışmada Yiğitcan Hekimoğlu elemede koştuğu 10.44sn derecesi ile serisinde birinci gelerek finale kalmayı başardı.

Finalde ise bugüne kadarki en iyi derecesini koşarak 10.33sn lik bir dereceye imza attı ve finişe birinci sırada girdi. 10.33sn derece 2.3 m/sn hızla arkadan esen rüzgar nedeniyle Reşat Oğuz’a ait 10.38sn’lik KKTC rekorundan daha iyi olmasına rağmen rekor olarak sayılmayacak.

Bu dereceyle Hekimoğlu şampiyonada altın madalyayı başardı. Aynı zamanda Ekibimiz Akdeniz Oyunları kadrosunda Türkiye Milli takımına girmeyi başardılar.

Şampiyonada Aykut Ay, İzzet Safer,Ertan Özkan ve Yiğitcan Hekimoğlundan oluşan 4x100m takımıyla da 4. adam olarak koşan Hekimoğlu yarışı 40.44 sn’lik derecesiyle Birinci sırada tamamladı.

Ekibimiz 6 haziranda bosnadaki bir özel yarış için 5 Haziranda Bosnaya gidecek ve Akdeniz oyunları hazırlıklarını devam ettirecek.

BRTK