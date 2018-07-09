Yiğitcan şampiyon

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası Bursa’daki Arıcılar Atletizm Pisti’nde sürüyor. Dün piste çıkan sporcularımızdan Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda 21.15sn ile en iyi dereceyi yaparak 200m Türkiye Büyükler Şampiyonu oldu. Buse Savaşkan ise Yüksek Atlama Kadınlarda 1.79 Atlayarak Türkiye üçüncüsü olmuş ve 1.76’lık kendisine ait KKTC Gençler Rekorunu kırdı.

Atletizmde en köklü organizasyonlardan biri olan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, üst üste ikinci kez Bursa’da başladı. Organizasyonda 59 il ve KKTC ise 357 atletlerle birlikte dört de Ukraynalı sporcu misafir olarak yarışıyor. Yarışmalar, iki hafta sonra düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için de milli takımı belirleme niteliği taşıyor. Bursa da yapılan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda 21.15’lik derecesi ile en iyi dereceyi yaparak 200m Türkiye Büyükler Şampiyonu oldu. Sporcumuz Buse Savaşkan ise Yüksek Atlama Kadınlarda 1.79 Atlayarak Türkiye üçüncüsü olmuş ve 1.76’lık kendisine ait KKTC Gençler Rekorunu kırdı.

BRTK