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Yiğitcanlı Türkiye Milli Takımından Büyük Başarı

Ülkenin başarılı sporcularından Yiğitcan Hekimoğlu’nun yer aldığı Türkiye milli takımı 4x100 metrede Avrupa Atletizm Takımlar Kupası Birinci Ligi’nde bugünkü yarışmayı birinci tamamladı.

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10/08/2019

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Yiğitcanlı Türkiye Milli Takımından Büyük Başarı

Ülkenin başarılı sporcularından Yiğitcan Hekimoğlu’nun yer aldığı Türkiye milli takımı 4x100 metrede Avrupa Atletizm Takımlar Kupası Birinci Ligi’nde bugünkü yarışmayı birinci tamamladı.

Norveç’in Sandnes kentinde düzenlenen 25'inci Avrupa Atletizm Takımlar Kupası’nda Hekimoğlu’nun da aralarında  olduğu Türkiye Atletizm Milli takımı 4x100 metre yarışında elde ettiği birincilikle günü lig dördüncüsü olarak tamamladı.

Toplam 40 dal içinde 21 müsabakanın tamamlandığı 1. Lig’de Portekiz 163 puanla liderlikte yer alırken, Hollanda 140, ev sahibi Norveç 139, Türkiye ise 137 puana sahip.

Şampiyon olan takımın Süper Lig’e yükseleceği 11 takımlı 1.Lig’de son dört sıra ise küme düşecek.

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