Yiğiter: “8 Mart, kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadele ve dayanışmanın günüdür”

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07/03/2025

Yiğiter: “8 Mart, kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadele ve dayanışmanın günüdür”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, 8 Mart’ın kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadele ve dayanışmanın günü olduğunu belirtti.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Yiğiter, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da erkek egemen kapitalist sömürü sisteminin, kadının özgürleşmesi ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

“Kadınlar olarak mücadelemizin temeli her türlü ayrımcılık ve cinsiyetçilikten arındırılmış eşit, özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum ve dünyayı kurmaktır." diyen Yiğiter, ataerkil kapitalist dünyayı reddettiklerini kaydetti.

Yiğiter, Kıbrıs’ta federal çözüm, barış ve demokrasi mücadelesine de kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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