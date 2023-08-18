Yiğitler-Pile yolu KKTC, BM ve Güney Kıbrıs'ı gerdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle hazırlanan Pile-Yiğitler Yolu Projesi BM ve Güney Kıbrıs’ı gerdi.

Sabah saatlerinde yolu keserek, yol yapım çalışmalarını durduran Barış Gücü askerlerine KKTC Özel Harekat ekipleri müdahale etti. Özel Harekat bölgeyi kontrol altına aldı.

BM PROJEYE KARŞI AÇIKLAMA YAPTI

KKTC ile GKRY arasındaki sınırda görev yapan BMBG, açıklama yaparak KKTC'nin tampon bölgede yaptığı inşaat ve düzenleme çalışmalarından endişe duyduğunu bildirdi.

Açıklamada, KKTC tarafının yaptığı çalışmaların izinsiz olduğu iddia edilerek BM'nin önceliğinin tampon bölgede gerilimlerin önlenmesi ve statükonun sürdürülmesi olduğu savunuldu.

GÜNEY KIBRIS HÜKÜMETİ PİLE-YİĞİTLER YOLU İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, KKTC’nin Pile-Yiğitler yolunun tamamlanması için başlatacağı çalışmalarla “Pile bölgesindeki statükoyu ihlal etme girişiminde bulunduğunu” iddia etti.

“Sigmalive” haber sitesine göre konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Letimbiotis, Türk tarafının Pile çevresindeki ara bölgede yeni oldubittiler yaratmaya ve “Arçoz” (Yiğitler) köyünü askeri kulübeyle bağlayacak bir yol inşa etmek için bölgeye yasa dışı yollarla girmeye çalıştığını öne sürdü.

Letimbiotis, bunun statükonun ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiğini ve Hükümet’in, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri, Avrupa Birliği, BM Barış Gücü (UNFICYP) ve Yunan Hükümeti ile iş birliği içinde, Türk planını önlemeye yönelik çalışmalar yaptığını kaydetti.

Rum Sözcü, uluslararası toplumun en üst düzeyde Ankara nezdindeki temaslarının gelişme halinde olduğunu ve bu ihlalin ciddiyeti ile gerek Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması perspektifi, gerekse Türkiye-AB ilişkileri konusundaki olumsuz sonuçlarına işaret edildiğini belirtti.

Letimbiotis ayrıca, UNFICYP’ten de bu girişimi önlemesini beklediklerini ifade etti.

YİĞİTLER-PİLE YOLU “TOPRAK ZAPT ETME VE ASKERÎ AVANTAJ” İDDİASI

KKTC’nin, Pile halkının bölgedeki arazilerine kolay ulaşım ve İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmadan KKTC’ye geçiş yapabilmesi için inşasına başladığı mevcut Pile-Yiğitler yolunu genişletme/iyileştirme projesinin Rum Yönetimince “toprak zapt etme ve askerî avantaj elde etme hareketi” olarak tanımladığı bildirildi.

Habere göre, Rum Yönetimi yürütülmeye başlayan proje ile “ara bölge statüsündeki bir miktar toprağı zapt ederek Yiğitler köyünü ara bölge içerisindeki ileri askerî nöbet kulübesine bağlamak ve önemli askerî avantaj sağlamak" suretiyle “ara bölge statüsünde olan bir miktar toprağı zapt etmek hedefi güdüldüğüne” inanıyor.

Rum Yönetimine göre “askerî saldırı durumunda topçu bataryası ve tanklar orada toplanabilir. Halen bölgede kuvvetler var ve yeni bir hareketle zapt edilen toprağa konuşlanacaklar. Avantajlı konumdan, oto-mobil toplar ile Milli Muhafız Ordusu kuvvetleri içten vurulabilir.”

Gazete Rum Yönetiminin, edindiği bilgiler üzerine, birkaç haftadan beridir çeşitli hükümetler ve Birleşmiş Milletler nezdinde girişimler yaptığını, gerek Amerikalıların gerek İngilizlerin, yol inşaatının ileri götürülmemesi yönünde telkinlerde bulunduğunu yazdı, Rum yönetiminin bu projeyi engelleyecek bazı fikirler de sunduğunu ekledi.

HAKAN FİDAN, FRANSIZ MEVKİDAŞINI PİLE -YİĞİTLER YOLU PROJESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüşerek Pile -Yiğitler Yolu projesi hakkında bilgilendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı.

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, görüşmenin Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede, Bakan Fidan'ın, sorusu üzerine KKTC hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında muhatabını bilgilendirdiği ifade edildi.