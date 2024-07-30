Yiğitler Sosyal Tesis Projesi yakında hizmete girecek

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30/07/2024

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Yiğitler Sosyal Tesis Projesi yakında hizmete girecek

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Yiğitler Sosyal Tesis Projesi’nin yakında tamamlanacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında muhtarlık binası, halı saha, büfe, oyun ve dinlenme alanlarının yer alacağı kaydedildi.
Yeni tesisin yakın zamanda hizmete gireceği belirtilen açıklamada, “Değirmenlik Akıncılar beldesi için çalışmaya, üretmeye ve hizmet kalitesini ileriye taşımaya devam edeceğiz. Severek çalışıyor, hizmetle fark yaratıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

30/07/2024 14:33
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TAGS: Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Yiğitler Sosyal Tesis Projesi
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