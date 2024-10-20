Yiğittürk: Beni, bizi ayakta tutan, adalet için verdiğimiz bu kavgadır

Türkiye'deki deprem felaketinde Adıyaman İsias Otel'de bulunan ve hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "ismine “otel” dedikleri davada, yine affetmediğimizi, unutmadığımızı ve olası kastla en ağır cezayı talep ettiğimiz haykıracağız" ifadelerini kullandı

Yiğittürk paylaşımına "Hem çocuklarımıza, hem tüm çocuklara adalet sözümüz var." notunu ekledi.

Paylaşımın tamamı şu şekilde;

"Yarın yine cinayet mahalline gidiyoruz.

Adıyaman’da çocuklarımızı topraktan kazıdığımız ve ismine “otel” dedikleri davada, yine affetmediğimizi, unutmadığımızı ve olası kastla en ağır cezayı talep ettiğimiz haykıracağız.

Hiç istemesek de çocuklarımızın katilleri ile yine yüzleşeceğiz.

Yine o enkaza bakacağız ve çocuklarımızın gözleriyle katillerden hesap soracağız.

Kumdan bir bina yaptılar ve hepimizi kandırdılar…

Göz yumdular, denetlemediler, umursamadılar.

Şimdi büyük bir yokluk, tarifsiz bir acı ve İzcan’sızlıkla sınanıyorum.

Beni, bizi ayakta tutan, adalet için verdiğimiz bu kavgadır.

Başarısız olma şansımız yok, yorulma hakkımız yok, dizlerimizin üzerine çökme düşüncemiz yok…

Adalet arayışı içerisinde ne gerekirse onu yapacağız…

Adalet yerini bulsun, biz de çocuklarımıza mahcup olmaktan bir nebze de olsa kurtulalım.

Acımız dinmeyecek ama geriye dönüp baktığımız zaman, “Başka çocuklar haksız yere ölmesin” diye ibretlik bir sonuç istiyoruz.

Hem çocuklarımıza, hem tüm çocuklara adalet sözümüz var.

#isiasortakdavamız #isiasemsaldavaolacak #izcannurluöz"