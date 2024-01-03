Yiğittürk: İlk günden beri adalet için mücadele veriyoruz

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03/01/2024

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Yiğittürk: İlk günden beri adalet için mücadele veriyoruz

Türkiye'de meydana gelen depremde İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler'den İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, Haber Kıbrıs Genel Yayın yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye konuştu. 

Yiğittürk şöyle konuştu:

"Türk adaletine güvendiklerini, davada yargılananların en ağır cezayı alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti. 

Yiğittürk 6 Şubattan beridir aldığımız her nefeste adalet diyoruz. Aileler ilk günden beridir bunun için mücadele veriyor. Bu davanın emsal olmasını başka çocukların annesiz babasız, başka anne babaların çocuksuz kalmaması için mücadele ediyoruz. İlk günden beri Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı önderliğinde avukatlarımızla bu davaya hazırlandık. Bu dava sürecinde olası kast olmaması bilinçli taksirde devam etmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuracağız. Bu insanların en ağır cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek."

03/01/2024 09:19
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TAGS: feriha yiğittürk
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