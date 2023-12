Yiğittürk: Yasımızı yaşamamız gerekirken…

Türkiye’deki depremlerde enkaza dönen İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, oğluna duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Dünkü 'Adalet Yürüyüşü'nde yüzlerce kişinin tek yürek olduğunu belirten Yiğittürk, "İsyanımız ortak, yasımızı yaşamamız gerekirken, adalet için gücümüz yettiğince her yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Acılı anne, İsias Otel sahiplerinin 'Olası kast' ile yargılanmalarını istediklerini bir kez daha yineledi.

Yüzlerce kişi dün akşam tek yürek olup Şampiyon Melekler için Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden başlayarak ellerindeki meşalelerle birlikte Mağusa'daki Zafer Anıtı'na kadar yürüyerek 'adalet' talebini dile getirmişti.

Yiğittürk'ün paylaşımı şöyle:

"Canım İzCAN’ım, bugün (dün) binlerce tek yürektik... Meşaleydik birlikte... Işıl ışıl yürüdük Mağusa’da... Yürüdünüz... Yine el ele... “İzcan” dendi, yüzlerce insan bir ağızdan “BURDA” diye haykırdı. Tam da “buramdasın” annem. İçimin içinde.... Bu mücadele sizin huzur içinde uyumanız için…

Biz, çocuklarımızın bilinçli bir şekilde cinayete kurban gittiklerini biliyoruz.

Otel sahipleri de biliyordu, o çürük yapının çökeceğini...

İsyanımız ortak... Adalet talebimiz... Birlikte haykırdık...

Yasımızı yaşamamız gerekirken, adalet için gücümüz yettiğince her yerdeyiz.

Çok zor, çok acı bir geceydi bizim için, ama yalnız olduğumuzu bilmemek güç verdi. Bizle olan herkese ne kadar teşekkür etsek az…

Olası kast ile yargılama istiyoruz.

Katiller nefesimizi ve nefesinizi size olan sevgimizi hissetsin istiyoruz her an, her yerde, her nefeste... Başka çocuklar ölmesin istiyoruz. Başka çocuklar babasız, annesiz, kardeşsiz büyümesin istiyoruz…

Ve annem bu akşam (dün) siz yine aydınlattınız şehrimizi... İzcan’Im... Tüm arkadaşların... Meşaleydiniz, okulunuzda, sokaklarınızda, kalplerimizde... her zaman her yerde!

Seni Seviyorum can oğlum İZCAN’ım… #isiasortakdavamız #izcannurluöz

01/12/2023 15:05