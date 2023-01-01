Yiğittürk:Yeni sene dayanışma ve kenetlenme yılı olsun



Kıbrıs’ın öncü inşaat ve yatırım şirketlerinden Northernland Grup, yılbaşı hediyeleri için ayırdığı bütçeyi tümüyle sosyal sorumluluk amacıyla kullanarak örnek oldu.

Northernland, kanser hastaları, ağaçlandırma, bilim parkı, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ve Çağlayan Çocuk Parkı’na ayrı ayrı yaptığı bağışlarla yeni yılda “dayanışma ve kenetlenme” çağrısı yaptı.

Toplamda 125 bin Türk Lirası katkıyla yeni yılı karşılayan Northernland, inşaat alanında olduğu gibi toplumsal duyarlılıkta da yeni yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdü.

Northernland’ın yıl boyunda yaptığı sosyal sorumluluk amaçlı katkıları ise 1 milyon TL’ye aştı.

Kanser Hastaların Yardım Derneği tarafından başlatılan “Kanser Hastalarına Bir El de Sen Ver” ve Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi tarafından açılan “Mutlu Çocuklar Bilim Parkı” projelerine 25’er bin TL katkı yapan Northernland Grup, ayrıca, Kıbrıs Türk Esirgeme Kurumu ile Çağlayan Çocuk Yuvası’na da 25’er bin TL katkı sağladı.

Northernland Grup, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile ülkenin ağaçlandırılması için yürütülen e-fidan projesine de 25000 adet fidan bağışında bulundu.

Northernland Grup Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, yeni yılda dayanışma ve kenetlenme ile toplumsal ilerlemenin çok daha ivme kazanacağına inandıklarını belirterek, “Yılbaşı hediyelerimizi doğaya, insana, bilime sunduk, ülkemizden kazandığımız yine ülkemizle paylaştık” dedi.

Bir çocuğun gülümsemesi, bir hastanın iyileşmesi ve yeni bir hayatın filizlenmesinin yeryüzündeki en anlamlı eylem olduğunu söyleyen Feriha Yiğittürk, “Kıbrıs’ta ayrıcalıklı yaşam tarzlarının yaratıcısı, kalite ve güvenin öncüsü Northerland, sosyal sorumluluk bilincini de çoğaltmaya devam edecek, bu ülkeyi özde sahiplenecektir. Yatırımlarımızın tümü insanımızın umudu, mutlululuğu ve sevinci içindir” şeklinde sözlerini tamamladı.

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01/01/2023 12:03