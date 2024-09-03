Yıkadığı arabadaki parayı çaldı

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama yerinde çalışan F.İ.’nin (E-36), temizlediği aracın torpido gözünden 200 Euro nakit parayı çaldığı saptandı. Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

Lefkoşa’da işletme kapama saatine uymamak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerlerinin kapatma saatine yönelik dün yapılan polis denetimlerinde bir işletmenin kapatma saatine uymayarak, faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne'de Otelde Banka Kartlarıyla 26 Bin TL'lik Hırsızlık

Girne’de bir otelden çaldığı banka kartlarıyla 26 bin TL üzerinde harcama yapan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde masa üzerinde bırakılan 4 adet banka kartından, toplam 26 bin 336.90 TL harcandı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen S.G. (E-38) tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.