Yıkılan yıkıldığı yerde kalıyor

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Lefkoşa’nın Bedrettin Demirel Caddesi’nde, geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazalar nedeniyle orta refüjlerde bulunan aydınlatma direkleri devrildi, yerine yenisi ise konmadı. Geriye sadece elektrik kabloları kaldı.

Kablolara geçici önlem alındı ancak söz konusu noktada elektrik enerjisi olup olmadığı ise bilinmiyor.

“Kopan elektrik direğinin yerine yenisini dikmek bu kadar mı zor?” diye soran vatandaşlar, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

Vatandaşlar, söz konusu güzergahın güneşin batmasıyla zifiri karanlığa büründüğünü de belirtti.

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03/12/2022 17:58