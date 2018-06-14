Yıkılsın meclisiniz, yerle bir olsun

Üretmeyen, halka sorun yaratan Cumhuriyet Meclisi’nden bıktık…

Bitmeyen bir iktidar kavgası…

Koltuk hastaları…

Giderek ruh hastasına dönüşen, tanıdığımız sevdiğimiz isimler…

Vekil olunca değişiyor…

Değişmeyen tek şey…

Herkes makam hayali kuruyor…

Memur olayım…

Müdür olayım…

Vekil olayım…

Bakan olayım…

Başbakan olayım…

Aha da döngü budur.

Sonra?

Sonrası kavga dövüş ve değişmeyen bu sistem.

Unutulan halk…

Gelmeyen icraatlar…

Komitelerde tıkanan yasalar…

Kürsüde takiye yapan, olduğundan farklı görünen vekiller…

Kamera gördü mü, kendinden geçen şovmenler…

Öfkeliyim…

Kırgınım…

Dargınım…

“Partisi iktidar olsun” diye, medayada kalem oynatan şarlatanlar…

Bunun için “memur” olmasına rağmen sadece siyasi partisine hizmet eden dolandırıcılar…

Halkın parasını maaş olarak alıp, halka komplo kuran dalkavuklar…

Hafta başı meclis toplanamadı…

Neden?

Sıla Usar’ın annesi hasta oldu, ölümlerden döndü…

Anasına koştu Sıla Usar…

Eşi ağır hasta Hüseyin Angolemli’nin, yanına koştu…

Tedaviye götürdü…

Eroğlu, 80’inde cumhurbaşkanı olsun diye sıraya girenler…

Önce, “E ihtiyar adamı seçersanız, neydi olacağı?” dedi siyaset yaptı…

Bir başka şarlatan grup da “meclis başkanı olmak istiyor, bu nedenle meclise gelmiyor” dedi.

Utandım, yerle bir oldum…

Öylesine gözü kör…

Öylesine acımasız…

Öylesine “hödük” oluyoruz işte böyle…

Kalpsiz…

Ruhsuz…

Vicdansız…

Meclis mi?

Yıkılsın…

Siyaset mi?

Yere batsın…

Vicdanı ölen bu toplumun, yapacağı siyaset de ancak bu kadar olur…