Yıl sonu maç programı ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu başvuruları başladı. Ligde yer almak isteyen kulüpler 8 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar lige katılacaklarına dair belgeyi KTFF'ye ulaştıracak. Başvurular kulüp başlıklı kağıdı üzerinde, ilgili kulübün mührü ve kulüp başkanının imzası ile yapılacak. Yapılacak başvuruların ardından ligin statüsü ile ilgili açıklama yapılacak. Puma Kadınlar Ligi Ocak ayının ilk haftasında başlayacak.

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