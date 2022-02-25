Yılan Adası'nı savunurken hayatını kaybeden Ukrayna askerleri, Ukraynalıların gündeminde

Bir Rus savaş gemisi, Perşembe günü Karadeniz'deki Yılan Adası'na (Snake Island) yanaşarak adada bulunan 13 Ukrayna askerine teslim olma çağrısı yaptı. Askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre tümü bir Rus bombardımanında öldü.

Askerlerin bombardıman öncesi son sözleri Twitter, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında Ukraynalıların duygusal paylaşımlar yapmasına ve gündeme gelmelerine yol açtı.

Ses kaydında Rus gemisinden "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" anonsu yapılıyor.

Anonsun ardından Ukraynalı askerlerin kendi aralarında "Bu kadarmış" dediği ve savaş gemisine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanıt verdiği duyuluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askerlerin "cesaretini" takdir eden bir açıklama yaptı ve tümünün "savaş kahramanı ilan edileceğini" duyurdu.

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25/02/2022 09:20