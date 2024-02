Yılan ısırığına karşı evrensel bir panzehir geliştirildi

Bilim insanları, kara mamba ve kral kobra da dahil olmak üzere dünyanın en korkunç yılanlarından bazılarının zehrinin tetiklediği felç veya ölümü önleyen bir tedavi geliştirdi.



Bu buluş, uzun süredir yılan ısırığına karşı evrensel bir panzehir yaratmaya yönelik bir "ilk adım" olarak övülüyor.



Dünya çapında her yıl 81 bin ila 138 bin kişi yılan ısırıklarından ölüyor. 400 bin kişi de amputasyonlar, görme kaybı ve hiçbir zaman iyileşmeyen açık yaralar dahil olmak üzere yaşamlarını değiştirecek yaralanmalara maruz kalıyor.



Ancak tedavi seçenekleri bir asırdır neredeyse hiç değişmedi.

HER YILANIN PANZEHİRİ FARKLI



Panzehir eliştirme sürecinde yılanlardan zehir sağılıyor ve atlara toksin enjekte ediliyor; yani oldukça zahmetli bir iş. Aynı zamanda yan etkiler de ciddi ve tedaviler yılandan yılana değişiklik gösteriyor.



Geçen hafta yayınlanan yeni bir çalışmada bilim insanları, Hint tüküren kobra olarak da bilinen tek gözlü kobra, dünya çapında en uzun zehirli yılan türü olan kral kobra ve kara mamba da dahil olmak üzere çok sayıda tehlikeli yılanın zehrine karşı koruma sağlayan tek bir "insan antikorunu" ortaya çıkardı.



Liverpool Okulu Yılan Isırığı Araştırma ve Müdahale Merkezi başkanı Profesör Nicholas Casewell, "Bu çalışma gerçekten heyecan verici bir sonuç çünkü tek bir antikorun yılan ısırığı bağlamında neler yapabileceğini gösteriyor" dedi.

FARKLI ZEHİRLERE KARŞI KORUMA SAĞLADI



Araştırmalar sırasında "95Mat5" adı verilen bir antikor göze çarpıyordu. Hayvan denemelerinde, bu antikorun enjeksiyonunu alan tüm fareler, çeşitli yılanlardan gelen zehirden kaynaklanan felç ve ölümden korundu.



ABD'deki Scripps Research'te immünoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Joseph Jardine, "Bu antikor, çok sayıda yılan türünde bulunan ve her yıl on binlerce ölüme katkıda bulunan başlıca toksinlerden birine karşı çalışıyor" dedi.



Ekip, "95Mat5"in yılan ısırıklarına karşı kullanılan ilk antikor tedavisinin temelini oluşturabileceğini umuyor.



Profesör Casewell, panzehirin "yabancı" at antikorları yerine insan molekülüne dayalı olacağı için "mevcut panzehirden daha güvenli" olacağını söyledi.



Bu keşif, yılan ısırıklarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların en büyük yükünü taşıyan düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlar için inanılmaz derecede değerli olabilir.

