Yilbaşı akşamı Seren Serengil ve Yaşar İpek Acapulco'da coşturacak!

Yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar için otellerin programları netleşmeye başlıyor.

31 Aralık gecesi gönlünce eğlenmek isteyenler için, Acapulco Resort Convention SPA Hotel'de sahne alacak Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti güzel bir seçenek olacak.Konuklar yılbaşı akşamı Seren Serengil ve Yaşar İpek'in eşsiz sahnesini izlerken lezzetli ikramlar midelere bayram ettirecek.