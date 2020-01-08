Yılbaşı ikramiyeleri dağıtılmaya başlandı

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2019 tarihli çekilişinde 200 Bin TL’lik ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürülüğü Piyangolar Birimi'nin yaptığı açıklamaya göre, Yılbaşı Özel çekilişinde gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 200 Bin TL’lik ikramiyenin ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı açıklandı. ‘158006’ numaraları büyük ikramiye bileti gezici bayilerimizden Altan Paşa tarafından satılan bilete isabet ettiği belirtildi.

Büyük ikramiye talihlisini bekliyor

Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisi tarafından hala teslim alınmadığı ve bilet alan vatandaşların biletlerini kontrol edilmesi çağrısında bulunuldu.

08/01/2020 12:29