Yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlar açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararları açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre ev ziyaretlerinin mümkün olduğunca yapılmaması öneriliriken, bir evde l0'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.. Bir araya gelenlerinde son 72 saatlik negatif PCR/son 24 saatlik negatif antijen testi yapması gerekecek.

Yılbaşı organizasyonlarına sadece aşılı kişilerin katılabilecek.

Açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edilecek

Aşısız kişiler bu organizasyonlara katılmayacak

Düzenlenecek etkinliklere katılacak aşılı kişilerin ise son 72 saatlik negatif PCR testlerni veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmeleri gerekecek.

Yurtdışından gelen kişilerin ülkeye girişte gösterdikleri test geçerli olacak.

Okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek.

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27/12/2021 11:15