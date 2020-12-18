Yılbaşı sofranız Acapulco şeflerinden!

Tarsan, yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar için uygun fiyatlı yılbaşı sofrası hazırlıyor. Acapulco Resort şefleri tarafından hazırlanan yılbaşı sofraları vatandaşla buluşturuluyor.

İç pilavı ile doldurulmuş yılbaşı hindisi ve yılbaşı pastası 750 TL ücretler vatandaşlara sunuluyor.

Kısır, humus, cacık, pancar salatası, patlıcan salatası, marine sebzeler, salata, Kıbrıs patatesi, mercimek köftesi seçeneklerinden birinin seçilebileceği mezeler ise kişi başı 30 TL olarak sunuluyor.

Tarsan’dan yapılan açıklamada önceden sipariş verilmesi gerektiği kaydedildi.

Son tarih olarak 27 Aralık’ın verildiği yılbaşı sofraları, pazar dahil haftanın her günü teslimat ile kapınıza kadar getiriliyor.

Sipariş vermek isteyenlerin www.tarsanciftlik.com veya +90 0548 855 91 11 numaralarına ulaşabileceği kaydedildi.

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18/12/2020 15:44