Yılbaşı talihlisi ikramiyesine kavuştu

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2021 tarihli çekilişinde 2 Milyon 500 TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel çekilişinde 2 Milyon 500 TL’lik rekor ikramiyenin ismini vermek istemeyen ve Mağusa kazasına bağlı bir köyde yaşayan vatandaşımız tarafından bugün alındığı bildirildi. ‘041388’ numaralı büyük ikramiye bileti Lefkoşa bayilerimizden Altan Paşa tarafından satılan bilete isabet etmişti. İkramiyeyi talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev; kazananı tebrik ederek sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu.

15 ve 30 Ocak Çekilişleri ÇIKANA KADAR

Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişlerin 15 ve 30 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 500 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin satışta olduğu da yeniden vurgulandı.

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07/01/2022 14:40