Yılbay Baturcan'ın ölüm sebebi belli oldu

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30/10/2023

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Yılbay Baturcan'ın ölüm sebebi belli oldu

Alsancak’ta yolda yürürken aniden rahatsızlaşıp hayatını kaybeden Yılbay Baturcan’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığın’dan alınan bilgiye göre 27 Ekim tarihinde, Alsancak’ta sokak üzerinde evine gitmek için yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yılbay Baturcan (E-66)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

30/10/2023 11:11
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TAGS: Yılbay Baturcan
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