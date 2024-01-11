Yılda 3.3 milyon TL'ye polis aranıyor! Kimse başvurmuyor

San Francisco da dahil olmak üzere ABD'deki polis akademileri, ülke çapındaki daha geniş bir eğilimi yansıtacak şekilde, kayıtlarda önemli bir düşüşle karşı karşıya.

Yüksek yaşam maliyetleri, kolluk kuvvetlerine yönelik olumsuz algılar ve kamuoyu denetiminin artması gibi faktörler memur açığına katkıda buluyor.

San Francisco'da bu sorun özellikle ciddi boyutlarda; Kaliforniya'daki polis akademisinden mezun olup 2023 yılında polis teşkilatına katılanların sayısı 2019'a göre yüzde 72 azalarak en az on yılın en düşük sayısına ulaştı. Aynı zamanda, San Francisco'nun memur sayısı 2020'den bu yana yüzde 13 düşerek bin 800'den fazla personelden 2023'te bin 600'ün biraz altına indi.

Bloomberg'e göre şu anda polis akademisine kayıtlı sadece 23 stajyer var ve hepsinin mezun olacağının bile garantisi yok.

Polis teşkilatını güçlendirmek isteyen şehir, yeni başlayanlara verdiği maaşı yıllık 112 bin 398 dolara (yaklaşık 3.30 milyon TL) çıkararak ABD'nin büyük şehirlerinde çaylak polislere verilen en yüksek maaşa ulaştı. Buna karşılık Chicago'da polis maaşları 18 ay sonra yıllık 88,746 dolara (yaklaşık 2.5 milyon TL) yükseliyor.

Polis Yöneticileri Araştırma Forumu İcra Direktörü Chuck Wexler Bloomberg'e verdiği demeçte, "Bu ikramiyeler bir kamu hizmeti pozisyonundan çok spor takımlarına benziyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Çaresizlik gibi geliyor" dedi.

Washington'daki bir politika grubu olan ve 182 kolluk kuvvetiyle bir anket gerçekleştiren Police Executive Research Forum'a göre, ABD polis departmanlarındaki personel sayısı Ocak 2023'te sona eren üç yıl içinde neredeyse yüzde 5 azaldı. Düşüşün büyük bir kısmı memurların işten ayrılması ya da yaşlanmasından kaynaklanıyor. 2022'deki istifalar 2019'daki seviyelerinden yüzde 47 daha yüksekken, emeklilikler yüzde 19 arttı.