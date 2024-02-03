Yılda 6 milyon TL kazanan çift 'yetmediğini' söylüyor

Alım gücünün, ağır enflasyon baskısı altında ezildiği tüm ülkelerde moda haline gelen DINK (Dual income, no kids / Çift gelirli çocuksuz aile) konsepti, en azından evlililiğin ilk yıllarında, çocuk yetiştirmenin ağır sorumluluğu altında ezilmek istemeyen yeni evli çiftlerin tercihi.

25 yaşındaki Natalie ve kocası 30 yaşındaki Keldon da bu yaşam tarzının tadını çıkarmaya çalışan çiftlerden biri.

Her ikisi de teknoloji sektöründe çalışıyor ve yıllık kazançları 200 bin doları (yaklaşık 6 milyon TL) buluyor.

Fakat onlar, bu miktarın kendileri için yeterli olmadığını iddia ediyor...

GENÇ ÇİFTİN MUHASEBE DEFTERİ

Yanlış duymadınız, ABD'li çifte göre bu miktar yeterli değil, ikili hayat pahalılığı krizi nedeniyle harcamalarını kısıyor.

Seattle'da bir içerik yaratıcısı olan Natalie, enflasyondan dolayı, "gelirleri artmasına rağmen daha rahat yaşamadıklarını", bir zamanlar Alaska, Meksika ve Roma gibi dünya kentlerinde lüks tatiller yaparken, artık ince hesaplar yaptıklarını söylüyor.

Natalie ve Keldon'un, iki yatak odalı dairelerinin kirası ayda 2 bin 378 dolar (yaklaşık 70 bin TL) ve faturalarının toplamı da bin 163 doları (yaklaşık 35 bin TL) buluyor.

Her ay dışarıda yemek yemek onlara 300 dolara (yaklaşık 9000 TL) mal olurken, market alışverişi de harcamalarına 200 dolar (yaklaşık 6000 TL) daha ekliyor.

Toplamda, ayda yaklaşık 4 bin dolar (yaklaşık 120 bin TL) harcama yapıyorlar. Bu da yılda 48 bin dolar (1,5 milyon TL) eder ki bu da toplam maaşlarının yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor.

Çift ayrıca, özel günler için de yıl içinde toplam 20 bin dolar (yaklaşık 600 bin TL) harcamış, ancak bu masraf onları biraz olsun tutumlu olmaya itmiş.

"PARAMIZIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORUZ..."

LadBible'da yer alan habere göre Natalie, o zamandan beri güzellik harcamalarını kısmış. Genç çift, lüks spor salonu üyeliklerini iptal ettirmiş ve artık çok sık dışarıda yemek yemeyi tercih etmiyorlar.

Natalie, "Geçen yıl bizim için biraz anormaldi, masraflı bir evlilik yaptık. Çok seyahat ettik ve çok fazla harcama yaptık, bu yüzden pek fazla birikim yapamadık. Şu sıralar, gereksiz harcamalarımızı azaltmaya çalışıyoruz" diyor ve şöyle devam ediyor: