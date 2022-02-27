Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

Aslen Larnaka'ya bağlı Celya köyünden olan Yıldırım köyünün sevilen ve sayılan simalarından Ahmet Aksoy hayata gözlerini yumdu

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27/02/2022

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Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnaka'ya bağlı Celya köyünden olan Yıldırım köyünün sevilen ve sayılan simalarından Ahmet Aksoy hayata gözlerini yumdu. 88 yaşında olan ve uzun yıllar taksi şoförlüğü yapan Ahmet Aksoy'un cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığına defnedilecek.

27/02/2022 12:25
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TAGS: ahmet aksoy, hayatını kaybetti, kıbrıs,
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