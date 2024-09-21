Yıldırım Düşmesi İki Orman Yangınına Yol Açtı

Derince ve Yeşilköy’de öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Derince - Avtepe köyleri arasındaki eski İngiliz kampı mevkiinde, yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangında, yaklaşık yarım dönümlük ormanlık alan içerisindeki yedi adet küçük, beş adet büyük çam ağacı ile bitki örtüsü yandı.

Yeşilköy su depoları mevkiinde yine yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangında ise 50 metre karelik ormanlık alan içerisindeki iki adet büyük çam ağacı ve kuru otlar yandı.

Her iki yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.