Yıldırım: Haksızlığa karşı güçlü mücadele devam edecek”

Ak Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak katılmasının, tanımayı sağlayacak ve izolasyonları yok etmeyi beraberinde getirebilecek önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, KKTC’nin izolasyonlar ve ambargolara maruz kalmasının asla onaylanamayacak bir konu olduğunu söyleyerek, bu haksızlığa karşı güçlü mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Ak Parti Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi” konulu panelde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla bugün Concorde Tower’da başlayan panelin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ak Parti Başkan Vekili, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, yaptı.

-“Haksızlığa karşı güçlü mücadele devam edecek”

Yıldırım konuşmasında, KKTC’nin izolasyonlar ve ambargolara maruz kalmasının asla onaylanamayacak bir konu olduğunu söyleyerek, bu haksızlığa karşı güçlü mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini bu yönde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını dile getiren Yıldırım, adada şehit verildiğini, bedel ödendiğini, gençlere de bunları aktarmak gerektiğini ifade etti.

Türk Devlet Topluluğu’nun (TDT) kuruluşu ve son yıllarda yaşanan gelişmelere değinen Yıldırım, topluluğun Kafkaslar, Orta Aysa, Balkanlara kadar uzandığını, en son KKTC’nin de gözlemci üye olarak topluluğuna katıldığını söyledi.

Bu noktaya kolay gelinmediğini dile getiren Yıldırım, yaşanan süreçleri anlatarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın irade ortaya koyduğunu belirtti.

KKTC’nin gözlemci üye olmasıyla TDT’nin Doğu Akdeniz’de de varlığını teminat altına alacak bir sürecin başladığını dile getiren Yıldırım, üye ülkeler arasında ticaret hacminin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

İpekyolu güzergahının önemine işaret eden Yıldırım, Türkiye’nin bu güzergahı güçlendirmek için gayret gösterdiğini, yatırımlar yaptığını bu eksende yer alan ülkelerle ticareti geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yıldırım, bu fotoğrafın içinde KKTC’nin de bayrağının yerleştirilmesinin ambargoların bir noktada ortadan kalkacağının işareti olduğunu belirtti.

TDT’nin 16 Mart tarihinde yapılan zirvesinde ilk defa KKTC Cumhurbaşkanının KKTC bayrağıyla bulunduğunu ve tarihi bir konuşma yaptığını dile getiren Yıldırım, Cumhurbaşkanının "KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk varlığının temsilcisi olduğu" yönündeki sözlerini tekrarladı.

-“Doğu Akdeniz’de haklar korunacak”

Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki haklarının yok sayılmaya çalışıldığını söyleyen Yıldırım, Türkiye’nin gayretiyle KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunacağını varlığının devam edeceğini belirtti.

KKTC’de milli ve yerli değerlerden sapmayacaklarını dile getiren Yıldırım, Türkiye ile entegrasyonu daha da güçlendirmek gerektiğini, Türkün Türk’ten başka dostu olmadığını söyledi.

Türkiye’nin KKTC’nin kalkınması için fedakarlıktan kaçınmadığını ve bu anlayışın bugün de devam ettiğini dile getiren Yıldırım, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da bu yönde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

“Asıl olan entegrasyondur” diyen Yıldırım, kültürel, tarihi, turizm ve ticaret olarak kaynaşmanın önemine vurgu yaptı.

TDT’nin gelecekte başaracağı daha birçok şey olduğunu dile getiren Yıldırım, KKTC’nin toplulukta yer almasının, üye devletlerle temaslarda bulunmasının tanınmayı ve izolasyonları yok etmeyi beraberinde getirebilecek bir fırsat olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusuna da değinen Yıldırım, federasyonun tarihi gömüldüğünü, tek devlet anlayışının mümkün olmadığını söyledi.

Yıldırım, çözümün iki eşit egemen devletin bütün dünyaca kabulünden geçtiğini bundan dönüşün söz konusu olmadığını belirtti.

1974’te Barış Harekatı’nda büyük bedeller ödendiğini, karşı tarafın ENOSİS niyetinde değişiklik olmadığını söyleyen Yıldırım, karşı tarafın KKTC’nin eşit egemenliğini Türkiye’nin garantisini yok etme istediğini, bu oyuna gelmeyeceklerini belirtti.

KKTC’yi yöneten kadroların da bunu farkında olduğunu dile getiren Yıldırım, Türkiye’nin KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini, daha çok çalışıp üreteceklerini söyledi.

Ak Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, tebrik etti.