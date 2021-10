Yıldırım: Kıbrıs bizim siyaset üstü meselemiz

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda konuşma yaptı. Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs’ın siyasi birikim ve olgunluğunu özetleyen UBP’nin başarılı bir kurultay geçirmesini diledi. Ayrıca, Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletmek ve UBP’nin heyecanına ortak olmak için geldiğini söyledi.

Yıldrım’ın açıklamasından satır başları şöyle:

Daha önce Kıbrıs’ı defalarca ziyaret ettim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini sizlere iletmek ve heyecanınıza ortak olmak için aranızdayım.

Kuzey Kıbrıs’ın siyasi birikim ve olgunluğunu özetleyen UBP’nin başarılı bir kurultay geçirmesini ve sonuçlarının UBP ve KKTC’ye hayırlı olmasını diliyorum. Akdeniz'in kalbi olan Kıbrıs Anadolu’nun ayrılmaz vazgeçilmez bir parçasıdır.

KKTC bayrağı altında yaşayan siz kardeşlerimizin barış içinde yaşaması bizim milli davamızdır. Biz siyaset gözetmeksizin Kıbrıslı kardeşlerimizin her meselesini kendi meselemiz olarak görürüz. Her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hukukunu savunduk bundan böyle savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs bizim siyaset üstü meselemiz. Biz Türkiye ve Kuzey Kıbrıs olarak et ve kemik gibi birbirimizden ayrılamayız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere 84 milyon ile yanınızdayız. Artık Kıbrıs meselesinde geçmiş ezberleri geçersiz olduğunu kabul edilp eşit egemenlik sağlanmış çözüm de insiyatif alma zamanı gelmiştir. Bütün dünya da da haklı davamızı zaferle sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışacagız. Kıbrıs’ın menfaatleri için Türkiyenin garantörlüğü Kıbrıs’ın huzuru ve güvenliği için devam edecektir.

Bu habere tepkiniz:



30/10/2021 12:14