Yıldırım koronavirüse yakalandı

Yaralama, ciddi darp ve kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nihat Can Yıldırım Covid- 19 testinin pozitif olması nedeniyle gıyabında görüşülen ek tutukluluk duruşmasında aleyhinde 8 gün daha tutukluluk emri alındı.

Polis memuru Toykan Gülerler, zanlının 23 Kasım’da saat 01.30’da Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde arasında husumet olan O.T’yi elinde bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kesici aletle sol koltuk altına sokup, 3 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu ve olay mahallinden kaçtığını söyledi.

Zanlının 2 Aralık’ta yakalandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirten polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, zanlının bu süreçte saklandığı yerlerin ve olayın önceden planlanıp, planlanmadığının araştırılması için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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14/12/2021 14:01