Yıldırım Köyünde Köprü Sular Altında Kaldı...
Polis, Yıldırım - Atlılar köyleri arasındaki köprünün yağmur sularının yükselmesi nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
30/01/2024
Polis, Yıldırım - Atlılar köyleri arasındaki köprünün yağmur sularının yükselmesi nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
Polis tarafından yapılan açıklamada, “Yıldırım - Atlılar köyleri arasında bulunan Yıldırım köyünün çıkışındaki köprü, yağmur sularının yükselmesi nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergahtan sağlanmaktadır” denildi.