Yıldırım Köyünde Köprü Sular Altında Kaldı...

 Polis, Yıldırım - Atlılar köyleri arasındaki köprünün yağmur sularının yükselmesi nedeniyle  trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

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30/01/2024

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Yıldırım Köyünde Köprü Sular Altında Kaldı...

 Polis, Yıldırım - Atlılar köyleri arasındaki köprünün yağmur sularının yükselmesi nedeniyle  trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Yıldırım - Atlılar köyleri arasında bulunan Yıldırım köyünün çıkışındaki köprü, yağmur sularının yükselmesi nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergahtan sağlanmaktadır” denildi.

 

30/01/2024 15:33
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