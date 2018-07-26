Yıldırım, KTTO’yu ziyaret etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na (KTTO) iade-i ziyarette bulundu.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım’ın ziyaretinde KTTO Başkan Turgay Deniz yanında, KTTO Başkan Vekili Mehmet Eziç ile yönetim kurulu üyeleri Alp Cengiz Alp ve Serhan Kombos hazır bulundu.

KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, iade-i ziyaretinin anısına KTTO adına Başkan Turgay Deniz’e anı plaketi verdi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a Lefkara işlemesi takdim etti.