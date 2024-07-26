Yıldırım nedeniyle çıkan yangında 30 dönüm arazi yandı

Serdarlı-Görneç ana yolunda dün yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Ana yolun birinci ve ikinci kilometreleri arasında saat 16.00 sıralarında başlayan yangında, yaklaşık 30 dönüm arazı içerisinde bulunan anızlar yandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Aküye bağlanan kabloların ısınması sonucu araçta yangın

Gazimağusa’da ise dün saat 16.30 sıralarında bir araçta aküye bağlanan kabloların ısınması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir iş yerine, aküsünün şarj edilmesi için bırakılan şahsa ait araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, aracın motor bölümü, makine kapağı, ön çamurlukları ile farları yandı; soruşturma devam ediyor.

- Görevde ihmalden 1 kişi aleyhine yasal işlem

5 Temmuz’da tespit edilen araç devir işlemlerinde resmi evrak sahteleme olayında, görevinde ihmalde bulunduğu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, olayın, Motorlu Araçlar Mukayyitliği'nde, U.M.(E-43) isimli şahsın, daha önceden “T” iznini kullanması ve başka bir araca takması için bir şahıstan yetki aldığı GJ 890 plakalı araca ait vekaletnameyi, LU 426 plakalı aracın devrini almak için görevli memura ibraz etmesi ve LU 426 plakalı aracı kendi adına kaydetmesiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Olaya ilişkinin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- İzinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından çarşamba günü yapılan denetimlerde, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.